Более 12 тыс. избирателей подали заявки на участие в онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва принято на официальном сайте мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в четверг глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"Всего в трех округах подали заявки на участие в электронном голосовании более 12,2 избирателей, верифицировано порядка 10,5 тыс. человек. В округе №1 принято более 3,8 тыс. заявок, в 10-м округе принято более 4 тыс. заявок, в 30-м округе - более 2,5 тыс. заявок", - написал Венедиктов.

Он уточнил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале mos.ru.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно.

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.