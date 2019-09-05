В Минпросвещения назвали невозможным отказ от экзаменов в школе в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен. Такое мнение высказал в четверг первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.

"Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет", - сказал Зенькович. - И пока, наверное, в ближайшей перспективе не вижу возможностей по-другому оценивать итог обучения".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.