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ВЭФ-2019

СМИ: Абэ и Путин обменялись футболками сборных Японии и России по регби

Как передает Kyodo, президенты двух стран пожелали обеим командам удачи в предстоящей игре
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСC

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на встрече во Владивостоке обменялись футболками сборных своих стран по регби, которые в этом месяце встретятся в матче открытия на Кубке мира по регби в Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Отмечается, что лидеры двух государств пожелали обеим командам удачи в предстоящей игре.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборные РФ и Японии, которые входят в группу А вместе с командами Самоа, Ирландии и Шотландии, встретятся в матче открытия.

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ЯпонияРоссияВЭФ-2019
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