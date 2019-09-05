СМИ: Абэ и Путин обменялись футболками сборных Японии и России по регби

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин на встрече во Владивостоке обменялись футболками сборных своих стран по регби, которые в этом месяце встретятся в матче открытия на Кубке мира по регби в Японии. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Отмечается, что лидеры двух государств пожелали обеим командам удачи в предстоящей игре.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборные РФ и Японии, которые входят в группу А вместе с командами Самоа, Ирландии и Шотландии, встретятся в матче открытия.