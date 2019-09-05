"Умом Россию не понять". Абэ на ВЭФ процитировал Тютчева

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что возможности российского Дальнего Востока безграничны и привел при этом знаменитую цитату Федора Тютчева.

"Мне видится одна грандиозная линия. Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь. Именно здесь находятся наши неограниченные возможности", - сказал Абэ о Дальнем Востоке.

После этого премьер процитировал четверостишье Федора Тютчева, начинающееся со слов "умом Россию не понять, аршином общим не измерить". При этом Абэ предложил поменять слово Россия на Японию, чтобы получилось "в Японию можно только верить".

Он обосновал это тем, что Япония "находится в авангарде" решения таких проблем, как старение населения. Кроме того, по словам Абэ, Япония - это партнер, которому можно доверять.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Синдзо Абэ уже в четвертый раз принимает участие в форуме.