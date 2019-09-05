Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Дома правительства РФ в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции внутренних конструкций Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной в Москве и благоустройства прилегающей территории, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления государственной экспертизы.

В апреле 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подготовке к 1 сентября проектной документации для проведения работ по реконструкции зданий Госдумы и Дома правительства, а также по возведению нового корпуса для Совета Федерации в центре Москвы.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию здания Дома правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе реализации проекта будут заменены разрушающиеся фрагменты кирпичной кладки и пораженные коррозией стальные конструкции флаговой башни, обветшалые участки бетона и арматуры стилобата, укреплены фундаменты и кровля здания, ограждающие конструкции и другие архитектурно-строительные элементы, состояние которых по результатам обследования было признано ограниченно работоспособным.

Также в главной части Дома правительства реконструируют Аванзал и Зал наград. Там изменят интерьеры и материал отделки помещений. В восьмиэтажном здании с двумя подземными уровнями (зона Б) изменят архитектурно-планировочные решения и создадут условия для доступа людей с ограниченными возможностями. Кроме того, заменят все лифты и реконструируют Большой (универсальный) зал на первом этаже, в котором проводят торжественные заседания и общественные мероприятия.

Для благоустройства территории вокруг Дома правительства проложат внутриплощадочные проезды из асфальтобетонного покрытия, тротуары и площадки из гранитной плитки, установят малые архитектурные формы. Ширину тротуаров доведут до двух метров для проезда людей на инвалидных колясках. Менять ландшафт вокруг здания не предполагается, также планируется сохранить общий архитектурный облик комплекса, цвет и материал отделки фасадов.

О здании

Строительство Дома правительство велось с 1965 по 1981 год по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Здание предназначалось для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР. С 1994 года в нем работает правительство России. Дом правительства - это разновысотное здание со стилобатной частью, 21-этажным центральным корпусом и флаговой башней.