Васильева считает, что отказ от экзаменов в школе не приведет ни к чему хорошему

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Отказ от экзаменов в школах не приведет ни к чему хорошему, они позволяют установить уровень знаний и скорректировать педагогические подходы и программы. Об этом заявила в четверг министр просвещения РФ Ольга Васильева, слова которой приводятся на портале "Российское образование".

"Проверка того, что изучает школьник, - процесс, неразрывно связанный с образованием, он не только позволяет выявить уровень знаний, но и прежде всего скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы, это зеркало образования. В истории нашей страны, в ее постреволюционный период, было время полной отмены экзаменов, но, как мы все прекрасно знаем, ничего хорошего для школьного образования это не принесло, и проверочные испытания вернулись. Мы прошли этот опыт сто лет назад", - сказала Васильева.

Она отметила, что в числе стран, являющихся общепризнанными лидерами в системе общего образования, нет таких, где бы процесс проверки знаний полностью отсутствовал.

"В части стран акцент сделан на внутреннюю оценку, часть стран имеет единую систему. Даже в Финляндии, известной своим свободным подходом к этому процессу, для продолжения обучения в высшей школе знания проверяют", - подчеркнула министр просвещения РФ.

В ходе Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе, рассказал, что ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены". По словам Грефа, сам процесс обучения в школе таков, "что он убивает всяческое желание учиться".