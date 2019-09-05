Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Facebook удалил пост депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу после размещения политиком поста в память о погибшем год назад главе Донецкой народной республики Александре Захарченко. Об этом парламентарий написала в четверг на своей странице "ВКонтакте".

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", - отметила Поклонская. По ее мнению, "таким политически заангажированным подходом и странной цензурой администрация соцсети в очередной раз показывает свою жесткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества - никаких правил".

"Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook", - подчеркнула депутат.

К записи она приложила свой отсканированный пост в Facebook, который гласит: "Сегодня трагическая годовщина гибели легендарного командира Александра Захарченко. Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним".

Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, среди которых - министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко по статье УК РФ "Акт международного терроризма".