Абэ подарил Путину гравюру японского художника

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину гравюру японского художника Бунсё Иноуэ, на которой изображена панорама порта Ниигата. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на брифинге по итогам встречи двух лидеров.

"В ходе встречи премьер Абэ подарил такую картину", - сказал он. Гравюра написана в 1859 году. На ней виден российский корабль "Джигит".

Встреча Путина и Абэ во Владивостоке стала 27-й по счету.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.