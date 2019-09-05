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ВЭФ-2019

Абэ подарил Путину гравюру японского художника

На ней изображена панорама порта Ниигата
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Синдзо Абэ подарил президенту России Владимиру Путину гравюру японского художника Бунсё Иноуэ, на которой изображена панорама порта Ниигата. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на брифинге по итогам встречи двух лидеров.

"В ходе встречи премьер Абэ подарил такую картину", - сказал он. Гравюра написана в 1859 году. На ней виден российский корабль "Джигит".

Встреча Путина и Абэ во Владивостоке стала 27-й по счету.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоВЭФ-2019
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