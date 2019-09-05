Котюков призвал не драматизировать ситуацию вокруг Высшей аттестационной комиссии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуацию вокруг Высшей аттестационной комиссии (ВАК), состав которой требуют признать нелегитимным авторы исковых заявлений в Верховный суд РФ, не стоит драматизировать, все решения по составу комиссии были приняты в рамках правового поля, заявил министр науки и высшего образования в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я бы все-таки не стал драматизировать ситуацию, говорить о том, что там есть какой-то глобальный конфликт. Есть собственно один предметный вопрос, который должен получить окончательную правовую оценку", - сказал Котюков.

Он отметил, что "не все согласны с тем правовым заключением, которое было подготовлено, кстати, квалифицированными структурами при обосновании соответствующего решения правительства о составе Высшей аттестационной комиссии".

26 августа газета "Коммерсантъ" сообщила, что сообщество ученых "Диссернет" и правозащитная организация "Агора" просят Верховный суд РФ признать недействительным новый состав ВАК, отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней. Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. Из-за этого любые решения ВАК априори являются незаконными, говорится в иске.

"Но, насколько я знаю, исковые заявления, которые были подготовлены, суд не принял. Все-таки правовая экспертиза проводилась достаточно обстоятельная при формировании этого состава. И мы в этом смысле считаем, что все решения по ВАК приняты в рамках правового поля", - сказал он.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.