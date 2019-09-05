Маланкарская церковь планирует готовить иконописцев в семинариях РПЦ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Маланкарская ортодоксальная сирийская церковь заинтересована в том, чтобы ее студенты обучались в семинариях Русской православной церкви (РПЦ), приоритетным направлением подготовки является иконопись. Об этом сообщил ТАСС католикос Маланкарской церкви Василий Мар Фома Павел II.

"Патриарх Кирилл благословил создание совместной рабочей группы между нашими церквами. <…> Мы ожидаем, что обучение в семинариях Русской церкви будут проходить больше студентов из Маланкарской церкви, особенно по направлению иконописи - на этом нам необходимо сконцентрироваться. Церквям нужно налаженное взаимодействие и на тот случай, если в России будут обучаться аспиранты и соискатели научных степеней, им, конечно же, тоже придется изучить русский язык", - сказал Василий Мар Фома Павел II.

По словам католикоса, в настоящее время один студент-клирик Маланкарской церкви проходит обучение на регентском отделении Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. "Мы нуждаемся в иконах, но проблема в нашей стране состоит в том, что для Индии мы - крошечное меньшинство, испытывающее постоянное воздействие католической латинской традиции. Нам хотелось бы приобщиться к православной традиции иконописи, но опыта в ней нам не хватает", - считает он.

Предстоятель Маланкарской церкви полагает, что в будущем ряд богословских произведений может быть переведен с русского на язык малаялам, которым пользуется подавляющее большинство ее прихожан. "Мы, конечно же, предпримем инициативы по переводу богословских книг с русского языка, и мы хотим, чтобы наши студенты изучали русский. <…> Уже переведено с русского "Добротолюбие", переводятся труды Феофана Затворника, "Лествица" Иоанна Лествичника и некоторые другие книги", - добавил католикос.

Маланкарская церковь - одна из шести древних восточных церквей, расположена в Индии и имеет статус католикосата. Ее начало восходит к I веку н. э., основателем Маланкарской церкви считается апостол Фома. Ранее церковь именовалась Малабарской ввиду своего распространения на Малабарском побережье полуострова Индостан. Как и остальные дохалкидонские церкви, Маланкарская церковь признает только первые три Вселенских собора. Она использует западно-сирийский обряд и находится в евхаристическом общении с Сирийской ортодоксальной (Сиро-Яковитской), Коптской, Армянской, Эфиопской и Эритрейской церквами.

Василий Мар Фома Павел II родился в Индии в 1946 году. Он возглавляет Маланкарскую церковь с 1 ноября 2010 года. 3 сентября он встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Даниловом монастыре в Москве. Первый визит католикоса Маланкарской церкви в СССР состоялся в 1976 году, это был Василий Мар Фома Матфей I.