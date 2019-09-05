ДВФУ и НИИ гриппа подписали меморандум в рамках ВЭФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) подписали в четверг Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Взаимодействие Дальневосточного федерального университета и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева предполагает совместную деятельность по усилению надзора за гриппом и ОРВИ в Дальневосточном федеральном округе и ряде субъектов Сибирского федерального округа и обеспечение биологической безопасности страны. Сотрудничество двух учреждений позволит оптимизировать надзор за респираторными инфекциями в регионе и стране в целом и оценить эффективность превентивных мероприятий, направленных на снижение ущерба от эпидемий гриппа и ОРВИ в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подведомственный Минздраву Санкт-Петербургский НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева также включен в такие международные проекты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как Глобальный госпитальный надзор за гриппом и Глобальный надзор за респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией в Европейском регионе. Как говорится в сообщении, особый интерес для надзора за гриппом вызывают регионы, граничащие со странами Азии, в частности с Китаем. Поскольку именно там берут начало все вирусы гриппа.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.