В Оренбурге капитально отремонтировали поликлинику главной областной больницы

ОРЕНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Поликлиника Оренбургской областной клинической больницы в четверг приняла первых пациентов после капитального ремонта, передает корреспондент ТАСС.

Капитальный ремонт поликлиники, необходимость которого в здании 1983 года постройки назрела давно, стартовал в январе 2019 года. В рамках соглашения с правительством Оренбургской области ПАО "Роснефть" было выделено порядка 180 млн рублей. Были заменены коммуникации, лифты, кровля, установлена новая система вентиляции и кондиционирования, смонтирован фасад. Количество врачебных кабинетов после перепланировки увеличилось с 28 до 33, расширена кардиослужба, дополнительно приняты ревматолог, гематолог, офтальмолог.

"Капитальный ремонт поликлиники областной больницы - один из крупнейших проектов года. <...> Такими же современными, комфортными и прекрасно оснащенными в недалеком будущем станут все отделения областной больницы", - сказал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на церемонии открытия поликлиники.

Поликлиника доступна для всех категорий граждан: в ней оборудованы лифты, туалетные комнаты для маломобильных групп населения, разработана система навигации с учетом "бережливых технологий". На базе больницы организован кардиодиспансер, он занял весь третий этаж поликлиники. Значительно обновлен парк медицинского оборудования для диагностической службы. Половина пятого этажа отдана под обучающую базу студентов Оренбургского государственного медицинского университета.

Глава региона отметил, что поликлиника главной областной больницы Оренбуржья задала стандарт для других медицинских учреждений и первичного звена медпомощи в целом. Это касается как материалов и качества работы, так и удобства для пациентов, логистики расположения кабинетов и навигации. Стены коридоров поликлиники украсили фотографиями, на которых запечатлена природа степного края.

Главный врач Оренбургской областной клинической больницы Александр Редюков обратил внимание на то, что у каждого этажа своя цветовая гамма. В интерьере поликлиники использованы работы оренбургских фотохудожников Сергея Жданова и Александра Ашихмина.