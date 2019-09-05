Более 13 млн электронных больничных выдали в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 13 млн электронных больничных листов выдано в Вологодской области с лета 2017 года, когда регион присоединился к программе. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"Более 13 млн электронных больничных листов выдали в Вологодской области. Юбилейный листок нетрудоспособности был выдан "Вологодской центральной районной больницей", - говорится в сообщении

В настоящее время в регионе с документами нового формата работают 80 медицинских организаций, переход на электронные листы нетрудоспособности позволил существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков.

Закон об электронных больничных листах вступил в силу с 1 июля 2017 года. Согласно документу, электронный больничный оформляется с письменного согласия работника при обращении в медицинскую организацию. Такой больничный не надо относить в отдел кадров, достаточно сообщить своему работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.