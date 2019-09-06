Приамурье договорилось с РЖД о сотрудничестве в сфере здравоохранения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Амурской области и ОАО "Российские железные дороги" подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Приамурья.

"На полях Восточного экономического форума губернатор Приамурья Василий Орлов и начальник Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО "РЖД" Елена Жидкова подписали соглашение о взаимодействии. Его реализация позволит наладить взаимодействие с медицинскими организациями ОАО "РЖД" в рамках улучшения основных демографических показателей: снижение смертности населения от новообразований, от болезней системы кровообращения, младенческой смертности", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на территории Приамурья медицинскую помощь оказывают девять негосударственных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД".

"У железной дороги есть "поезд здоровья", который оснащен современным медицинским оборудованием, жители труднодоступных поселков на БАМе могут пройти обследование у врачей консультативно-диагностического поезда. Плюс в рамках взаимодействия выполняют диспансеризацию амурчан. Вместе с правительством региона осуществляется лекарственное обеспечение, потому что население нашей области прикреплено к учреждениям железной дороги. "Перекрываем" друг друга в кадровых вопросах", - цитирует сайт и. о. министра здравоохранения Приамурья Евгению Жарновникову.

По словам губернатора региона Василия Орлова, взаимодействие с медицинскими организациями ОАО "РЖД" позволит повысить качество и доступность оказания медицинской помощи.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.