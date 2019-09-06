Путин: к смягчению требований к иностранным клиникам в РФ надо относиться осторожно

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти не могут отказаться от предъявления требований российских стандартов к иностранным клиникам, которые хотели бы открыть свои филиалы в России, в том числе при создании медицинского кластера на острове Русском. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на встрече с общественностью Дальнего Востока.

"Есть некоторые вещи, о которых мы не можем не думать. Просто слепо брать и перекладывать на нашу почву все, что делается за границей, видимо, маловероятно, потому что несет в себе определенные риски качества", - сказал Путин.

Он отметил необходимость отмены избыточных требований, обратив при этом внимание и на необходимость гарантировать качество медицинских услуг. "Я хочу, чтобы вы согласились с таким подходом, что нужно действовать аккуратно. Потому что из соседних стран мы можем получить, я не скажу шарлатанов, но очень низкое качество обслуживания под видом каких-то традиционных медицин. Поэтому надо здесь быть очень аккуратными", - сказал он.

Как заявил президент, иностранные стандарты не всегда могут быть применимы в России. В качестве примера он привел технологии в сфере строительства. "Очень хорошие стандарты качества в Европе, замечательные, технологии новые. Но у них нет таких снеговых нагрузок, как в России и как в Приморье. Если мы будем делать все по их стандартам, у нас крыши рухнут", - отметил Путин.