Власти Еврейской автономной области оценили ущерб от паводка в регионе в 2,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Паводок в Еврейской автономной области (ЕАО), в зоне которого оказались десятки населенных пунктов и тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, причинили ущерб на сумму 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в интервью на Восточном экономическом форуме губернатор ЕАО Александр Левинталь.

"По предварительным подсчетам, сумма - 2,2 млрд рублей", - сказал Левинталь.

Пострадали дома, подворья, дачи, дороги, соцобъекты и сельскохозяйственные угодья. Левинталь отметил, что по сельскому хозяйству нынешний паводок ударил даже сильнее, чем масштабное наводнение на Амуре 2013 года, считающееся самым сильным за всю историю наблюдений. Тогда было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тыс. жилых домов в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.

"Сельское хозяйство пострадало на два порядка больше, чем в 2013 году. В тот год затопило 33 тыс. га земли, в то время было 120 тыс. га пахотных земель. Сейчас мы нарастили площадь пахотных земель до 166 тыс. га, но весной шли дожди, и мы не смогли засадить сою на 33 тыс. га. А сейчас мы потеряли 57 тыс. га, поскольку на них зашла вода", - сказал Левинталь.

Он добавил, что на оставшихся землях хорошего урожая не будет. Сельхозпроизводителям возместят часть затрат, но весь ущерб компенсации не покроют. Левинталь сообщил, что обратился в правительство РФ за финансовой поддержкой на ликвидацию последствий паводка. "Еще буду обращаться в правительство, дополнительно просить поддержки для владельцев затопленных огородов, для многих, особенно для пожилых людей, для многодетных. Огороды - подспорье", - сказал губернатор.

Сложная паводковая обстановка в ЕАО отмечается с конца июля. Из-за сильных дождей в дальневосточных регионах вырос уровень воды в Амуре, разлились другие реки и водоемы, поднялись также грунтовые воды. По данным за прошлые сутки, в области в 41 населенном пункте были подтоплены 157 жилых домов, 2351 приусадебный участок, 4512 дачных участков, 30 участков дорог общей протяженностью более 17 км. В пунктах временного размещения находятся около 40 человек.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.