Моряки заняли первое место по степени ожирения среди военнослужащих США

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США заняли первое место в списке видов вооруженных сил страны по степени распространенности избыточного веса среди военнослужащих. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Пентагоном.

Согласно этим данным, от ожирения страдает каждый пятый американский моряк - то есть в общей сложности 22%, что превышает средний показатель по всем видам ВС. Согласно докладу, избыточный вес военнослужащих приводит к снижению боеготовности Военно-морских сил.

При этом в Военно-воздушных силах этот показатель составляет 18,1%, а в Армии (сухопутных войсках) - 17,4%. Лучше всех проявили себя морские пехотинцы - среди них проблемы с лишним весом есть лишь у 8,3%.

Как отмечает газета The New York Times, ситуация с лишним весом в Вооруженных силах США ухудшается с каждым годом. Так, уровень ожирения в ВМС с 2011 года вырос сразу в шесть раз. В остальных же видах ВС - в два и более раза.

"В ВМС США на кораблях убрали из рациона жирную и жареную пищу, а также напитки с высоким содержанием сахара. Спортивные залы и фитнес-центры на базах открыты круглосуточно. Но моряки продолжают толстеть", - пишет издание.

Проблема всего общества

Специалисты отмечают, что ситуация в вооруженных силах является отражением самого американского общества. Так, согласно последним данным, около 40% всех взрослых американцев испытывают проблемы с лишним весом.

"Министерство обороны - это своего рода общество в миниатюре, потому что мы набираем людей со всей страны. Так что проблемы страны - это и наши проблемы", - подчеркнула директор Центра здравоохранения Армии США Лора Митвальски.

Как отмечалось в обнародованном в 2018 году докладе группы "Миссия: готовность", в состав которой входят более 700 отставных генералов и адмиралов, около трети американцев в возрасте от 17 до 24 лет по разным причинам непригодны к службе в ВС США, при этом главная из них - это ожирение. Из-за избыточного веса отбраковывается 31% потенциальных новобранцев. Подобная ситуация, по мнению авторов, ставит под угрозу национальную безопасность США. В связи с этим они призвали руководство страны начать подготовку будущих солдат к службе в армии еще в раннем детстве - разработать для школьников более здоровую диету, а также программу физических занятий.

Во времена Второй мировой войны, как отмечает The New York Times, перед военным руководством США стояла полностью противоположная проблема: призывные пункты были переполнены слишком худыми из-за недоедания призывниками, которые тоже не были пригодны к военной службе. После войны американские генералы убедили федеральные власти США создать систему бесплатных школьных обедов, поскольку ситуация, по их мнению, представляла угрозу национальной безопасности.