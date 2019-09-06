Музей обороны и блокады Ленинграда открылся после ремонта с обновленной экспозицией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке открылся в пятницу после ремонта, который длился около года. В церемонии торжественного открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, музейной сферы города и представители власти.

"Здесь вроде бы маленькое помещение, но посмотрите, сколько вместилось, какие новшества, как доносится экспозиция", - сказала на церемонии открытия музея председатель правления общества "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Она поблагодарила врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что он помог сохранить музей блокады на историческом месте, когда были планы переноса его в новое здание. "Это наше нажитое место, оно действительно полито слезами. Мы все вместе отстояли наш музей", - сказала ветеран.

В свою очередь Беглов поблагодарил сотрудников музея за создание новой экспозиции. "Историю невозможно переписать. Невозможно закрыть наш музей, который был репрессирован (закрыт в 1952 году в ходе "ленинградского дела" - прим. ТАСС), который пострадал и был снова открыт. Он тоже сражался за себя, за память о тех героических днях, о тех, кто погиб, кто отстоял наш город", - сказал врио губернатора.

Музей блокады

В обновленных залах размещена экспозиция, которая сочетает традиции музея и современные технологии. На ее создание решением президента России Владимира Путина было выделено 150 млн рублей из резервного фонда. В разделах экспозиции, посвященных обороне Ленинграда, жизни, работе и быте в блокадном городе, к уже знакомым посетителям музея блокады подлинным экспонатам добавились мультимедийные экраны, на которых можно прочитать информационные материалы, посмотреть карты и электронные копии документов. В экспозиции сохранены исторические предметы, в том числе переданные ленинградцами из семейных архивов - книги, посуда, обувь, настольные часы, театральные афиши, школьная парта, медицинские приборы, образцы оружия и военной формы. В окнах, превращенных в экраны, в непрерывном режиме демонстрируются фотографии военной поры.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

Развитие музея

В дальнейшем музей будет расширяться. По словам Беглова, с Минобороны проработан вопрос поэтапного высвобождения площадей в здании в Соляном переулке. В новых помещениях планируется создать экспозицию, посвященную Ленинградской битве. Во внутренних дворах и здании дирекция музея предполагает разместить крупногабаритные экспонаты, образцы вооружения и военной техники, организовать пространство для проведения памятных мероприятий.

Музейное сообщество Петербурга предложило новую концепцию развития музея блокады, которая получила одобрение городской власти, ветеранских и блокадных организаций. В составе музея появится ряд филиалов, в том числе в других городах, а также научный центр по изучению истории Ленинградской битвы и блокады города.