Синоптики пообещали "совершенно летнюю" погоду на выходные в европейской части России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха будет достигать 25 градусов тепла в большинстве регионов Европейской части России в выходные дни - 7-8 сентября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода будет просто чудесная и, что важно, устойчивая. В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры - 11-13 градусов тепла, днем в субботу будет 21-23 градуса тепла, а в воскресенье - 23-25 градусов тепла", - сказал он.

По словам Вильфанда, погода будет "совершенно летней", характерной для июля, а не сентября.