{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики пообещали "совершенно летнюю" погоду на выходные в европейской части России

В воскресенье воздух прогреется до 23-25 градусов
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха будет достигать 25 градусов тепла в большинстве регионов Европейской части России в выходные дни - 7-8 сентября. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода будет просто чудесная и, что важно, устойчивая. В выходные дни она будет без осадков, небольшая облачность, ночные температуры - 11-13 градусов тепла, днем в субботу будет 21-23 градуса тепла, а в воскресенье - 23-25 градусов тепла", - сказал он.

По словам Вильфанда, погода будет "совершенно летней", характерной для июля, а не сентября.

Теги
Россия
Лукашенко не исключил проведение Олимпиады совместно с Россией или Украиной
Президент республики заявил, что объекты под Олимпийские игры в Белоруссии будут готовы
Читать полностью