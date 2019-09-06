Власти Японии намерены изменить написание имен граждан латиницей

ТАСС, 6 сентября. Правительство Японии высказалось за изменение порядка написания имен граждан латинскими буквами в государственных официальных документах. Как сообщает в пятницу агентство Kyodo, Токио поддерживает местную традицию, согласно которой вначале пишется фамилия, а потом имя человека.

"Лучше следовать местной традиции при написании имен граждан Японии латиницей", - подчеркнул японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, правительство страны начнет подготовку к реализации данной инициативы. Кроме того, власти примут решение, надо ли давать аналогичные рекомендации представителям частного сектора.

21 мая министр иностранных дел Японии Таро Коно обратился к зарубежным средствам массовой информации с просьбой писать японские имена иностранными буквами в единообразном порядке - вначале фамилию, а затем имя.

В Японии в 2000 году уже был обнародован соответствующий приказ, однако он фактически не был выполнен. Обычай писать национальные имена на иностранных языках на западный лад глубоко укоренился здесь со второй половины XIX века. В то же время китайский, корейский и японский языки не допускают, чтобы имя предшествовало фамилии.