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Северный Кавказ

Кинофестиваль пройдет в Махачкале с целью пропаганды мирной жизни

Участники фестиваля "Мирный Дагестан" представят профессиональное и любительское кино: документальные, короткометражные и игровые фильмы

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Мирный Дагестан" пройдет в Махачкале, его цель - призыв к мирной жизни, а также привлечение внимания кинорежиссеров к этой проблематике. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минкультуры Дагестана.

"Республиканский кинофестиваль "Мирный Дагестан" стартует в <…> Махачкале. <…> Цель проведения кинофестиваля - привлечение внимания тележурналистов, кинорежиссеров и творческой общественности к проблематике, <…> включение творческой молодежи в пропагандистскую деятельность по борьбе с терроризмом, пропаганда мирной жизни и деятельности спецслужб", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники конкурса представят как профессиональное кино, так и любительское, а также документальные фильмы, короткометражные, игровые. Фестиваль пройдет 18 сентября.

"Тематика мероприятия включает пропаганду культурных традиций и обычаев народов Дагестана, поликультурного мира и согласия; межнациональной, межконфессиональной и межрелигиозной дружбы, толерантного отношения к представителям других народов и конфессий; патриотизма, правопорядка и неприятия идеологии терроризма", - добавили в пресс-службе.

Жюри определит победителей в номинациях: авторская работа, операторская работа и режиссерская работа.

"Конкурсная комиссия также определит девять работ-победителей, которые будут награждены грамотами и премированы денежными призами в рамках торжественного закрытия кинофестиваля", - говорится в тексте сообщения.

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