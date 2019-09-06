Винодельческая компания РПЦ будет производить вино на продажу, а не для богослужений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Принадлежащая структурам Московского патриархата компания "Мезыбь", получившая 3 сентября лицензию на производство, хранение и поставки вина, будет производить вино для продажи, а не для богослужебных потребностей. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Не идет речь о закрытии потребности храмов. Идет речь о производстве вина для продажи", - сказал он.

По словам Волкова, информации о том, когда вино поступит в продажу, в настоящее время нет.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Мезыбь" было зарегистрировано в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике (Краснодарский край). Две трети компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, треть - художественно-производственному предприятию "Софрино", которое занимается изготовлением церковной утвари.