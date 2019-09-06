Пласидо Доминго отверг новые обвинения в сексуальных домогательствах

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Испанский оперный певец Пласидо Доминго отказался признавать новые обвинения в сексуальных домогательствах, поступившие в его адрес от еще 11 женщин. Об этом, как сообщает агентство EFE, заявила пресс-секретарь тенора Нэнси Зельцер.

"Продолжающаяся кампания [американского агентства] Associated Press, направленная на очернение Пласидо Доминго <...> противоречит всякой этике. Эти новые обвинения полны несоответствий, и, как и в первой истории, они просто ошибочны во многих отношениях", - отметила Зельцер. "В связи с тем, что расследование продолжается, мы не будем комментировать детали, однако решительно отвергаем ложную картину, которую AP пытается представить о Доминго", - добавила она.

В августе агентство сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства даже утверждала, что певец рукой залез ей под юбку.

В четверг AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая указала, что она подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах. Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986-1987 годах, утверждала, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он сам об этом просил.

Сам 78-летний Доминго подчеркивает, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". При этом, по его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

Поддержка певца

Скандал не оставил равнодушными представителей ведущих оперных театров мира. Свою поддержку испанскому тенору выразили исполнители и театральные площадки из разных уголков планеты. Так, Королевский театр Мадрида выступил в защиту Доминго, подчеркнув, что не станет отменять участие тенора в намеченных на его сцене представлениях.

В свою очередь директор Венской государственной оперы Доминик Мейер заявил о том, что австрийский театр не будет отменять запланированные на октябрь 2019 года и июнь 2020 года выступления Доминго, поскольку не видит для этого юридически обоснованных причин. Кроме того, Венская опера высоко ценит художественный талант и человеческие качества певца. Оперный театр Лос-Анджелеса для проверки обоснованности обвинений в адрес знаменитого тенора нанял специального юриста Дебру Вонг Янг из фирмы Gibson, Dunn & Crutcher.

Вместе с тем, есть и такие, кто высказывается против знаменитого певца и вносит коррективы в ранее анонсированные концертные программы. Например, американский Оперный театр Далласа (штат Техас) отказался от проведения запланированного на март 2020 года концерта с участием Доминго. Ранее оперный театр в Сан-Франциско (штат Калифорния) отменил намеченный на 6 октября концерт с участием испанского тенора. Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) отозвал приглашение певцу принять участие в концерте 18 сентября.