В семи регионах - участниках программы "Кадры будущего" сформировано 120 команд

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Формирование в семи регионах-участниках программы "Кадры будущего для регионов" порядка 120 проектных команд стало итогом проведенных в них установочных сессий проекта. Об этом в интервью на стенде ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

"В настоящее время в текущем цикле программы на 2019-2020 годы субъекты России завершили открытый набор участников программы и приступили к проведению для них летних школ - установочных сессий. В 2018-2019 годах апробация программы проводилась в семи регионах: Республика Татарстан, Пермский край, Московская, Новгородская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области. По итогам летних школ в семи регионах - Республика Саха (Якутия), Пермский край, Кемеровская, Курская, Новгородская, Омская, Тульская области - сформировано около 120 проектных команд", - сказала она.

Чупшева добавила, что запустить программу в 2019-2020 годах планируется в 23 регионах страны. "Участниками программы становятся регионы, руководители которых лично гарантируют реализацию дорожных карт программы в установленные сроки и подписывают соответствующие соглашения с Агентством стратегических инициатив", - пояснила гендиректор АСИ.

В рамках проекта "Кадры будущего для регионов" дети могут присоединиться к команде, в которой они под руководством наставника будут разрабатывать проект развития региона. Апробация инициативы будет проходить до июля 2019 года. Ожидается, что одним из результатов станет формирование региональных лидерских команд из талантливой молодежи и их наставников, а также создание системы стажировок и профессиональной навигации. Для участников программы будут выстраиваться индивидуальные траектории подготовки.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". ТАСС