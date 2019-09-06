На ремонт воинских захоронений в Калининградской области выделят до 230 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Калининградскую область включили в Федеральную целевую программу (ФЦП) "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". На ремонт воинских захоронений в регионе до 2024 года планируется направить около 230 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"За шесть лет [c 2019 года] на ремонт и благоустройство воинских захоронений, а также обновление данных о погибших в регионе планируется направить почти 230 млн рублей. Эта сумма заявлена в федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 87% затрат на проведение мероприятий покроют средства федерального бюджета. В 2019 году в рамках ФЦП в области планируется восстановить 12 воинских захоронений, на 15 - актуализировать данные о погибших. На 24 воинских захоронениях в 11 муниципалитетах установят мемориальный знак, выполненный в единой стилистике.

Объем средств, который рассчитывает получить область в рамках ФЦП в течение шести лет, вдвое превышает выделенный на ремонт и восстановление воинских мемориалов в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2014 и 2015 годах на эти цели выделили суммарно около 100 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

QR-коды с данными погибших

QR-коды с информацией о погибших, соответствующие "Электронной книги памяти" региона, разместят на воинских мемориалах Калининградской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в пятницу на оперативном совещании в областном правительстве руководитель областной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

"Это уникальная база данных о защитниках Отечества, по полноте, достоверности и объему представленной информации не имеющая аналогов в России", - сказал Маслов.

В "Электронную книгу памяти" Калининградской области к настоящему времени внесено более 142 тыс. имен советских воинов, погибших и похороненных в годы Великой Отечественной войны на территории Калининградской области. Работа над проектом велась краеведческим порталом Prussia39.ru совместно с региональной общественной организацией "Наказ". Составителям удалось "исправить многочисленные ошибки в учете погибших воинов", - отметил Маслов. - За каждой фамилией стоят данные первичных документов и их объективный анализ", - сказал он.

По данным региональной службы госохраны памятников, на территории Калининградской области в качестве памятников истории и культуры учтено 190 военно-мемориальных объектов. К ним относятся 32 обособленно стоящих памятников и памятных знаков и 158 воинских захоронений. До 15% воинских захоронений нуждаются в ремонте, поскольку памятники, надгробия и стелы устанавливались на них в 1950 - 1970 годы.

Об истории боев

На территории современной Калининградской области проходили ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции советских войск. В результате войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.