Прощание с первым исполнителем песни "Снег кружится" Петерсоном пройдет 9 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прощание с певцом и музыкантом Юрием Петерсоном, который умер 5 сентября на 72-м году жизни после продолжительной болезни, состоится 9 сентября на Хованском кладбище в Москве. Артист будет кремирован, сообщила ТАСС в пятницу представитель ансамбля "Пламя", в котором работал музыкант.

"Прощание пройдет 9 сентября в 10:00 мск в ритуальном зале при крематории Хованского кладбища", - сказала собеседница агентства.

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится". Он был участником таких музыкальных коллективов, как "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя".

В новость внесена правка (17:31 мск) - передается с исправлением второго предложения в лиде