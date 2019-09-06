В Минюсте Италии ждут официального запроса США об экстрадиции арестованного сотрудника ОДК

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Официального запроса об экстрадиции в США арестованного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова пока не поступало. Как сообщает в пятницу агентство ANSA со ссылкой на источники в Минюсте республики, там ожидают официального обращения от американской стороны.

По данным агентства, на первом судебном заседании по этому делу была подтверждена мера пресечения в виде содержания под стражей арестованного. Запрос об экстрадиции должен поступить по дипломатическим каналам в Минюст. Он будет передан на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию.

В посольстве РФ в Италии подтвердили, что в четверг состоялось "первое техническое заседание".

Как сообщает в пятницу новостной телеканал Rai News 24, Коршунов находится под стражей в тюрьме в Неаполе. Он содержится в общей камере с другими своими соотечественниками, никаких особых мер к нему не применяется. Россиянин, по данным канала, уже встречался со своим адвокатом.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, о судьбе которого пока не сообщается.