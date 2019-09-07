Жители Новой Москвы и других районов города продолжают жаловаться на запах газа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Новой Москвы и некоторых других районов столицы обратились в "Мосгаз" с жалобой на запах газа в подъездах и квартирах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По всем заявкам проводится проверка. С жалобами на характерный запах продолжают обращаться в профильные ведомства жители Новой Москвы и иных районов города. В некоторых домах газ перекрыт до прибытия специалистов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы поступили заявки на запах газа по адресам: ул. Фабрициуса, 12, к. 2, ул. Штурвальная, 14, ул. Планерная, 5, к. 1, ул. Мосфильмовская, 12, к. 1, 2-я Песчаная ул., 5. На место происшествия во всех случаях приезжали сотрудники МЧС, полиции и "Мосгаза". По одному из адресов полицейские провели эвакуацию жильцов подъезда.

Как сообщали в связи с этим в пресс-службе АО "Мосгаз", запах газа не представляет угрозы для жителей столицы. По данным пресс-службы, это вызвано тем, что "поставщиком превышен уровень одорирования газа", которое проводится "на газораспределительных станциях за пределами Москвы, чтобы придать бытовому газу, не имеющему цвета и запаха, характерный резкий аромат".