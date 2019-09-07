Власти КНДР принимают меры для предотвращения ущерба от приближающегося тайфуна "Линлин"

ПХЕНЬЯН, 7 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР на национальном уровне развернули работы по предотвращению ущерба от тайфуна, который в ближайшие несколько часов ожидают в народной республике. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на котором были обсуждены действия на случай чрезвычайных ситуаций. "В общегосударственном, общепартийном и всеармейском масштабе принимаются экстренные меры по минимизации ущерба от тайфуна и ливня, - подчеркивается в сообщении ЦТАК. - Проводится эвакуация жителей из зон возможного подтопления, размещаются наблюдатели для защиты дорог, мостов, общественных зданий и жилых домов - для своевременного реагирования в случае ЧП".

По информации ЦТАК, в настоящее время ведется заготовка предметов первой необходимости, строительного оборудования и материалов, а также проводится мобилизация транспортных средств для оказания помощи. "Главное внимание уделяется сельскому хозяйству, которое в первую очередь может пострадать от тайфуна и проливных дождей, а также защите морских дамб, плотин и водохранилищ", - отмечает агентство.

По прогнозу управления гидрометеорологической службы КНДР, вечером в субботу тайфун "Линлин", который в народной республике получил название "Тайфун №13", накроет несколько провинций страны. Синоптики предупреждают, что может выпасть свыше 150 мм осадков, ожидается ураганный ветер с порывами свыше 20 метров в секунду.

Из-за непогоды в международном аэропорту Пхеньяна в субботу были отменены все авиарейсы. Национальный оператор мобильной телефонной связи "Корёлинк" в течение дня рассылал своим абонентам смс-сообщения с предупреждением о приближении тайфуна.