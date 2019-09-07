Житель Севастополя Владимир Галичий вернулся домой после четырех лет в киевском СИЗО

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-депутат Севастопольского горсовета Владимир Галичий вернулся домой после четырех лет проведенных на Украине в СИЗО в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"5 сентября 2015 года депутат севастопольского Горсовета Владимир Галичий выехал на Украину на могилу к родителям. 23 сентября 2015 года стало известно, что его арестовали на украинской границе. После задержания его доставили в Киев, где суд обвинил Галичего в измене родине. Спустя четыре года, экс-депутат был включен в список обмена пленными между Россией и Украиной", - сказал он.

По данным Белика, последние полтора года экс-депутат находился под домашним арестом, до этого - 520 дней пребывал в Лукьяновском СИЗО, неоднократно бывал в карцере. Он уточнил, что Галичий уже прилетел в Москву, чувствует себя хорошо, ждет встречи с родными и близкими.

"Последние три года я вел постоянную работу по включению его в списки обмена, прорабатывались различные сценарии возвращения нашего земляка домой. Хочу поблагодарить официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову за помощь в данной работе и за то, что она увенчалась успехом", - отметил Белик.