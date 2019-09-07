В Ижевске представили уникальную ретротехнику на форуме владельцев мотоциклов ИЖ

ИЖЕВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Уникальную ретротехнику из нескольких регионов страны представили на III форуме владельцев мотоциклов ИЖ, который прошел в субботу в столице Удмуртской Республики. На мероприятие приехали около 50 участников из Ижевска, Санкт-Петербурга, Уфы, Татарстана, Белгородской области и Пермского края, сообщила ТАСС сотрудник Национального музея Удмуртии имени Кузебая Герда Анастасия Данилова.

"В этом году исполняется 90 лет мотоциклу ИЖ. В 1929 году были созданы первые опытные экспериментальные мотоциклы марки под руководством конструктора Петра Можарова, который фактически является основателем отечественного мотоциклостроения в трех городах - Ижевске, Ленинграде и Подольске. Первая пятерка "Ижей" 17 сентября 1929 года отправились в испытательный пробег, а серийное производство было запущено уже в 1933 году после запуска завода", - сказала она.

Столица Удмуртии принимает форум в третий раз, так как именно здесь в 1929 году были созданы первые опытные мотоциклы марки ИЖ.

"Ретро", ГОСТ и "Самоделкин"

Участники форума представляли свою технику по нескольким номинациям, включая "Ретро", ГОСТ и "Самоделкин". В первой категории участвовали восстановленные мотоциклы, во второй - мотоциклы максимально приближенные к заводскому состоянию, в третьей - мотоциклы, которые были сделаны собственными руками с нуля.

Как рассказал ТАСС Максим Федоров из Уфы, его мотоцикл ИЖ 1948 года выпуска, причем в коллекции Максима есть практически вся послевоенная "линейка", которую он собирает на протяжении нескольких лет.

"Восстановить мотоцикл ИЖ 1948 года выпуска было моей давней мечтой. Я очень долго искал его, нашел в Пензе и практически с колен за полгода отреставрировал. Деталей практически не было, приходилось искать их через интернет, через знакомых, которые увлекаются реставрацией мотоциклов. Сколько я на это потратил средств? Вы знаете, я даже не считал, потому что это моя мечта", - отметил Федоров, который принимает участие в форуме во второй раз.

Еще один владелец уникального ИЖа из Ижевска сообщил ТАСС, что его мотоцикл был выпущен малой серией для продажи в африканские страны, причем технику удалось приобрести у жителя одной из удмуртских деревень.

"Это редкая партия ИЖа - мотоцикл, который выпускался для африканского рынка, часть осталась в нашей стране. Это класс "Эндуро", он предназначен для города и пересеченной местности. Мотоцикл выпускался в 1998 году, их было выпущено, по моим данным, около 200 штук. Я его представлю в номинации ГОСТ", - добавил собеседник ТАСС.

Еще одним гостем Удмуртской Республики стал Николай Петухов из станицы Тбилисская Краснодарского края. Чтобы попасть на форум он преодолел более 2 тыс. километров. Его мотоцикл был собран в 2011 году.

"Я с детства увлекаюсь этим делом, сам собрал мотоцикл в 2011 году. Вообще у меня несколько "Ижей", что называется для души, я пробовал ездить на иномарках, но они мне не приглянулись. Когда начал увлекаться именно этими мотоциклами - нашел ребят в социальных сетях, понравилось движение из Ижевска, я вступил в сообщество любителей мотоциклов ИЖ и решил приехать в столицу Удмуртии", - рассказал ТАСС участник форума.

История города и бренд

Жюри форума, в которое вошли конструкторы и дизайнеры, которые работали на заводе "Ижмаш", отметили, что форум служит в том числе хорошим напоминанием об истории города и тех брендах, которые к нему относятся.

"Увидеть такое количество хорошо сохранившихся "Ижей" очень приятно. Люди действительно любят мототехнику и сохраняют стиль советских мотоциклистов без всякой лишней помпезности. А сколько труда вложено в то, чтобы сохранить технику, половине из которой более 30 лет, это своего рода технический подвиг. И не стоит забывать, что мотоциклы ИЖ - это история и гордость города, это бренд, который можно ставить в один ряд с автоматом Калашникова", - сказал ТАСС Сергей Благих, который проработал порядка 10 лет в должности ведущего конструктора по спортивным мотоциклам на заводе "Ижмаш".

Еще один член жюри - Игорь Булатов, который работал в бюро дизайна завода "Ижмаш" отметил, что особенно порадовал уровень аутентичность техники, которая была представлена на форуме. "Здесь были представлены разные мотоциклы, сравнивать их очень сложно, есть прекрасно восстановлены ретро мотоциклы, есть мотоциклы из номинации ГОСТ - они очень аутентичны, будто бы с конвейера", - подчеркнул Булатов.

На форуме премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов, который также прибыл на мероприятие на собственном мотоцикле, отметил, что регион продолжит принимать форум в Ижевске.

"Удмуртия умеет и самое главное будет принимать дорогих гостей. Я уверен, что это далеко не последний форум и каждый раз он будет все больше и больше. Мы с коллегами обсуждали и поняли, что в следующем году мы будем искать уже другую площадку, потому что территории этой будет недостаточно, чтобы принять всех мотоциклистов", - сказал Семенов.