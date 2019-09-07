Кузнецова сообщила о прибытии в Москву из Сирии самолета с российскими детьми

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Самолет с детьми граждан РФ, которые воевали в Сирии на стороне боевиков, приземлился в субботу в Москве. Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Самолет прибыл с базы Хмеймим в Москву", - написала омбудсмен, прикрепив к сообщению фото со спящими детьми. По словам Кузнецовой, дети уснули сразу же после того, как поели. "Мы дома, все плохое позади", - добавила она.

Ранее Кузнецова сообщала, что российская сторона подготовила документы на возвращение к родственникам в РФ четырех детей, которые родились в Сирии у россиян, уехавших в эту страну воевать на стороне антиправительственных группировок.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.