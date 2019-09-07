В КЧР отметили День республики и 194-летие Черкесска

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Торжества, приуроченные к 27 годовщине со дня преобразования Республики и Дню города Черкесска, прошли в Карачаево-Черкесии. В регионе состоялись концерты, исторические выставки, чествование заслуженных работников, открытие спортивного комплекса и нового участка дороги.

Праздничные торжества начались 6 сентября в районах республики концертными программами, в которых приняли участие исполнители из Кабардино-Балкарской Республики в рамках перекрестного года КБР в КЧР.

Новый участок дороги, открытие спортивных объектов и соревнования

С утра пятницы в Черкесске начались народные гуляния. В рамках празднования Дня Республики и Дня города состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Новый ФОКот состоит из круговой и прямой беговых дорожек, мини-футбольного поля, площадки для стритбола и игровых видов спорта, сектора для прыжков в высоту, ямы с песком для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаут-тренировок, двух раздевалок и трибун для зрителей.

"Спорткомплекс открытого типа - прекрасный подарок для жителей этого микрорайона, там летом можно играть в футбол, зимой - в хоккей, есть беговые дорожки, уличные тренажеры и воркаут-площадки. Созданы все условия для занятий спортом! Мы любим и гордимся нашим городом, хотим, чтобы он был красивее, лучше и чище - все это в наших силах. Юным спортсменам желаю успехов и больших достижений", - сказал на церемонии открытия мэр Черкесска Руслан Тамбиев.

Состоялось также торжественное открытие участка трассы А-155 Черкесск-Домбай после реконструкции. Дорога связывает Черкесск с горнолыжными центрами на Домбае, в Архызе, Теберде, с астрофизической обсерваторией РАН, аэропортом Минеральных Вод.

В Черкесске праздничный день продолжился спортивными состязаниями по стритболу, дети под открытым небом разыграли "Кубок мэра" по шахматам, а женщины приняли участие в соревнованиях за "Кубок мэра" по волейболу.

Выставки и вручение почетных наград

В парке культуры и отдыха "Зеленый остров" в Черкесске была подготовлена выставочная экспозиция "История и люди города Черкесска", где история административного центра республики была представлена в фотографиях прошлого и настоящего. Гости выставки с интересом наблюдали прошлое знакомых улиц и мест, люди старшего возраста рассказывали внукам, каким они помнят любимый город. Также в экспозиции были представлены фотографии почетных граждан Черкесска.

Член Совета старейшин республики Михаил Скориков поделился с ТАСС впечатлениями о празднике. "Мне очень нравится, как у нас празднуют День города, наш город с каждым годом становится все лучше и краше - глаза радуются. Я помню Черкесск, когда здесь население было всего 36 тыс. человек, а уже около 150 тыс. человек. Наша столица - гордость жителей Карачаево-Черкесии", - сказал житель Черкесска.

Празднество продолжилось торжественным мероприятием в амфитеатре парка. Глава республики Рашид Темрезов поздравил жителей с Днем Карачаево-Черкесии и Днем Черкесска.

"Мы всегда встречаем этот праздник с искренней любовью к нашей малой Родине - Карачаево-Черкесии и к ее столице - городу Черкесску. Мы гордимся историей Карачаево-Черкесии, которой в 2022 году исполнится 100 лет. Гордимся ратными и трудовыми подвигами разных поколений наших земляков. Мы учим наших детей и молодежь на доблестных примерах наших старших - ветеранов Великой Отечественной войны, наших талантливых врачей, педагогов, деятелей науки и культуры, спортсменов" - отметил Темрезов.

Затем 13 жителей Карачаево-Черкесии получили почетные награды и ордена, председатель правления Карачаево-Черкеской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Исса-Али Мамчуев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также звания заслуженных работников республики получили преподаватель вуза, врач, госслужащие, строитель, работники культуры, тренер, пожарный и юрист. А ветерану Афганской войны Андрею Бердникову за работу по медико-социальной реабилитации инвалидов, сохранению памяти сослуживцев, погибших в Афганистане, и военно-патриотическому воспитанию молодежи было присвоено звание "Почетный гражданин города Черкесска".

Продолжилось праздничное мероприятие выступлениями детских вокальных и хореографических коллективов, а также популярных исполнителей региона. В завершение концерта ностальгическими мотивами жителей порадовала немецкая поп-группа "Чингисхан".

Подарки для новорожденных и новый спецтранспорт для районов

Второй день празднования начался с чествования родившихся в этот день детей. В республиканский перинатальный центр приехал министр здравоохранения региона Казим Шаманов, который от имени главы поздравил всех матерей и вручил специальные подарки. Также в субботу 7 молодых пар, которые зарегистрировали брак в праздничный день, получили на память приветственный адрес главы Карачаево-Черкесии и подарки.

На центральной площади города Черкесска состоялась торжественная церемония передачи специального автотранспорта, приобретенного в рамках национальных проектов. Рашид Темрезов вручил главам районов и городов республики ключи от 32 специализированных автомобилей: 16 школьных автобусов и трех автобусов для спортсменов, а также 13 машин скорой помощи.

"В Карачаево-Черкесию поступили новые, современные комфортабельные автомобили, которые будут распределены по всем городам и районам Карачаево-Черкесской Республики - это и автомобили для перевозки детей, и автомобили для медицинских учреждений, впервые за много лет мы передаем три новых автобуса для спортивных учреждений. Уверен, что это тоже будет дополнительным стимулом для того, чтобы завоевывать большие медали на больших турнирах и прославлять нашу родную Карачаево-Черкесскую Республику", - сказал глава региона.

В продолжение праздника, на площади состоялся большой концерт, где были исполнены танцевальные номера, песни о родной республике, о дружбе и общности народов Карачаево-Черкесии и Северного Кавказа. Для поздравления жителей республики прибыли исполнители из регионов СКФО.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября. В этом году исполнилось 27 лет со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. Черкесск отметил 194-ю годовщину основания.

КЧР - один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.