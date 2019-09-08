Экс-пилот президентского самолета рассказал о питании Путина в полетах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший пилот борта №1 Владимир Федорушкин сообщил, что президенту России Владимиру Путину в рабочих поездках иногда приедалась бортовая пища. Об этом экс-пилот рассказал в интервью на телеканале НТВ.

"Было такое, когда Владимир Владимирович говорил: "Опять эта пища!" Ему хотелось что-то такое повкуснее, поострее. В общем, еда несколько приедалась ему. Не то что недовольство, некоторое такое нежелание", - рассказал Федорушкин.

По словам пилота, все кремлевские обеды готовятся заранее, их привозят на борт перед взлетом в закрытых контейнерах. Он отметил, что бортпроводники разогревают пищу на нижнем этаже президентского Ил-96, а затем относят главе государства.

Также Федорушкин порассуждал о том, что пьет президент России из термоса, который он носит с собой. "Я думаю там на травах какой-то чай, тонизирующий", - предположил он.

Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" находится в ведении Управления делами президента России.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова подтвердила, что Федорушкин многие годы служил в СЛО, в 2014 году вышел на пенсию. Она также обратила внимание на тот факт, что "вопросы питания на борту, как и во всех авиакомпаниях, не входят в компетенцию пилотов".