Житель Канады выиграл в национальную лотерею $3,8 млн

ОТТАВА, 8 сентября. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 5 млн канадских долларов ($3,8 млн) достанется жителю провинции Онтарио. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 25, 28, 37, 38, 42 и 48. Бонус-число - 34", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио. В этом же регионе проживает и обладатель так называемого "утешительного приза" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тысяч).

По правилам "6 из 49", для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2019 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн долларов в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.