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В США госпитализировали эмира Кувейта

Информагентство KUNA сообщило, что в связи с этим запланированная встреча с американским президентом Дональдом Трампом отложена

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован в США для проведения медицинского обследования, в связи с чем его запланированная встреча с американским президентом Дональдом Трампом отложена. Об этом сообщило в воскресенье информагентство KUNA.

Глава вашингтонской администрации и эмир Кувейта должны были провести встречу 12 сентября в Белом доме. Как сообщалось в заявлении пресс-службы президента США, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Как отмечает KUNA, о новой дате проведения встречи двух лидеров будет сообщено позднее.

Теги
СШАКувейтСабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейхТрамп, Дональд
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