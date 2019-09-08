Избирком Подмосковья отказал ясновидящей, предложившей предсказать итоги выборов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирком Московской области отказал ясновидящей из Красногорска, предлагавшей предсказать явку и итоги выборов в регионе. Об этом рассказал в воскресенье председатель комиссии Илья Березкин в ходе сеанса видеосвязи с ЦИК России.

"Поступило (в течение дня - прим. ТАСС) 25 обращений, на которые мы реагировали. Я бы хотел рассказать об обращении - к нам обратилась ясновидящая, которая предложила прогнозировать результаты голосования и явки на территории Московской области", - сказал Березкин.

По его словам, комиссия женщине отказала. "Мы все-таки доверяем системе ГАС "Выборы", - пояснил Березкин.

По данным избирательной комиссии Московской области, в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона принимали участие около 2,5 тыс. кандидатов. Выборы состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек.

Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье было заготовлено 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.