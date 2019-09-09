{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акимов: системы контроля состояния водителя могут стать обязательными через несколько лет

Вице-премьер РФ отметил, что, возможно, будут считываться моргание, поворот головы, положение век

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Установка систем слежения за состоянием водителя на основе технологии распознавания лиц в течение нескольких лет может стать обязательной в общественном и грузовом транспорте. Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Моргание, поворот головы, состояние век, рта - все будет считываться. В общественных перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо, и надо в эту сторону двигаться", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что сам участвовал в тестировании систем контроля. Стоимость разрабатываемых систем позволяет им конкурировать с иностранными аналогами на внешних рынках, отметил Акимов.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
Санкции США против Huawei
Президент Microsoft раскритиковал власти США за ограничительные меры против Huawei
Брэд Смит отметил, что должным образом не разъяснено, почему Huawei является угрозой для безопасности страны
Читать полностью