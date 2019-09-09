Путин прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму к дню образования КНДР

ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одним из первых среди зарубежных лидеров поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР, прислав поздравительную телеграмму. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый господин Ким Чен Ын, примите искренние поздравления по случаю 71-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, - отмечается в телеграмме. - Отношения между Российской Федерацией и КНДР носят дружественный, конструктивный характер - это в полной мере подтвердила наша апрельская встреча во Владивостоке".

"Убежден, что дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом, - подчеркнул Путин. - Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР - счастья и благополучия".

КНДР была основана 9 сентября 1948 года. В понедельник в народной республике состоятся многочисленные торжественные мероприятия в честь 71-й годовщины образования КНДР, однако в Пхеньяне не планируется проведение военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.

Наиболее важным событием в отношениях РФ и КНДР в 2019 году стали переговоры лидеров 25 апреля на острове Русский во Владивостоке. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, подробно рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, при этом владивостокский саммит стал их первой личной встречей. После завершения переговоров Путин отметил, что Ким Чен Ын является "интересным и содержательным собеседником", а лидер КНДР назвал состоявшийся обмен мнениями "очень содержательным".

В ходе саммита на острове Русский лидер КНДР пригласил Путина посетить Пхеньян. Впоследствии Россия направила Ким Чен Ыну приглашение посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в мае 2020 года.