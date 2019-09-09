Схемы вывоза мусора в 20% субъектов РФ могут не успеть пройти слушания до конца 2019 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Некоторые регионы России выбились из графика, и сейчас порядка 20% субъектов РФ могут не успеть провести общественные слушания схем обращения с мусором на своей территории до 1 января 2020 года, как это было предусмотрено законодательством. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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"Существуют риски, что около 20% субъектов РФ не успеют пересмотреть свои территориальные схемы с учетом общественных обсуждений. <…> Девять регионов находятся еще только в стадии конкурсных процедур по выбору исполнителя по разработке (корректировке) территориальных схем обращения с отходами: Адыгея, Республика Алтай, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Липецкая, Новосибирская, Тверская области, Еврейская автономная область. Еще у семи субъектов РФ в соответствии с заключенными контрактами работы по разработке актуальных территориальных схем будут завершены только в декабре 2019 года. То есть мы фиксируем, что 16 регионов находятся в зоне риска, так как не успеют к 1 января провести общественные обсуждения", - сказал он.

Бурматов уточнил, что с учетом общественных обсуждений территориальные схемы утверждены в 23 регионах (27%), еще в 10 субъектах они находились на стадии обсуждений: Карелия, Камчатский край, Архангельская, Волгоградская, Кемеровская, Московская, Калининградская, Кировская, Омская и Владимирская области.

Территориальная схема обращения с отходами - основополагающий документ мусорной отрасли в регионе: в нее должны быть внесены все сортировочные станции, полигоны, перерабатывающие предприятия и мусоросжигательные заводы, в ней должны быть учтены балансы образования отходов и отражена логистика рынка. Региональные операторы обязаны работать по территориальным схемам. Бурматов напомнил, что необходимость проводить общественные обсуждения этого документа появилась в законодательстве в 2017 году, все субъекты должны пройти эту процедуру до 1 января 2020 года.