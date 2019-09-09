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Приморские экологи выпустили в тайгу девять медвежат после реабилитации

Они уже способны самостоятельно питаться и строить себе берлогу
' МРОО Центр Тигр / TRNGO Center Tiger/YouTube'

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Межрегиональной общественной организации (МРОО) "Центр Тигр" в начале сентября выпустили в дикую природу находившихся в центре на реабилитации девятерых молодых гималайских медведей. Об этом ТАСС в понедельник рассказал исполнительный директор центра Виктор Кузьменко.

В течение года в учреждение разными путями попадали медвежата, оставшиеся без матерей. Все они были рождены в январе-феврале. Специалисты центра провели их реабилитацию при минимальным контакте с человеком.

"Всего у нас было девять медведей, их выпускали четырьмя группами. Двух медвежат выпустили в Уссурийском районе, одного - в Спасском районе, потом трех - в Яковлевском, и оставшихся трех - в Кировском районе Приморья. Места для выпуска выбирались совместно с краевым департаментом охотничьего надзора, исходя из оценки кормовой базы для мишек в это время", - рассказал Кузьменко.

Он добавил, что медвежата в этом возрасте (семь-восемь месяцев) уже готовы самостоятельно питаться, искать ягоды, личинок и другую еду. Также они в состоянии строить себе берлогу, так что опасений за животных сотрудники центра практически не испытывают.

"Центр Тигр" с 2012 года занимается реабилитацией диких животных, в основном амурских тигров и дальневосточных леопардов. Он работает на средства президентского гранта.

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