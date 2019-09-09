Мощи святых Веры, Надежды и Любови доставят на православную выставку в Ессентуки

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Посетители православной выставки "Благословенный Кавказ", которая пройдет в Ессентуках на Театральной площади 13-22 сентября, смогут прикоснуться к мощам святых мучениц Веры, Надежды и Любови, сообщила в понедельник пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии.

"Новинки православных издательств, стенды монастырей и храмов со всей России, святыни и культурная программа. Все это - православные выставки "Радость Слова" и "Благословенный Кавказ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на выставках гостям мероприятия представят церковную утварь, духовную, просветительскую, историческую и детскую литературу, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, а также изделия монастырских мастерских и сувениры.

"14 сентября состоится открытие и молебен выставки с участием председателя издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта и официальных лиц. Впервые на выставку для поклонения прибудет уникальная святыня - ковчег с частицами мощей святых мучениц Веры, Надежды, Любови", - отмечается в сообщении.

Часть собранных на ярмарке пожертвований передадут центру лечебной верховой езды "Целебный Ессентуки", в котором бесплатно лечат детей-инвалидов. Кроме того, посетители мероприятия смогут принять участие в розыгрыше паломнических туров по святым землям Сочи, Дивеево и Кавказских Минеральных Вод.