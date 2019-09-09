Вышинский заявил, что не боится летать на Украину, но в безопасности не уверен

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский рассказал на пресс-конференции в Москве в понедельник, что не испытывает страха перед полетами на Украину для участия в судах.

"Как буду летать в Киев на суды? Буду покупать билеты и летать. Насколько безопасно - не знаю", - рассказал он. При этом журналист подчеркнул, что не боится летать в Киев. "Я не боюсь. Жена и мать ставят условия - пока ни ногой. Буду принимать решение, не сегодня точно", - сказал он.

Вышинский также рассказал, что мог покинуть Киев раньше, однако принял решение остаться и отправиться в Москву спецбортом 7 сентября после просьбы уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Я вышел из здания Апелляционного суда, имея на руках только обязательство перед судом указывать место жительства, не встречаться с определенным кругом людей и являться в суд. Меня ничего не ограничивало", - пояснил он. По словам Вышинского, Москалькова попросила его задержаться, "чтобы это был некий знак, что все обязательства будут исполнены". "Просьба была. Я эту просьбу выполнил", - заключил Вышинский.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35". В ходе обмена в Россию, в частности, вылетел Вышинский.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.