СМИ: во Франции нашли клад XIII века

ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Французский фермер на своем участке возле города Варей (департамент Крез, центр страны) обнаружил клад с серебряными и медными монетами XIII века. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

По ее данным, фермер и его друг во время расчистки территории от камней неожиданно наткнулись на предмет, похожий на металлический шар, который по величине сопоставим с баскетбольным мячом. Чтобы получше изучить необычный предмет, друзья решили погрузить его в машинное масло. Через какое-то время шар из металла и грязи начал распадаться на отдельные фрагменты, которые оказались монетами разной величины.

Всего, по словам мужчин, они насчитали 14 тыс. монет, изготовленных из серебра и меди. Примечательно, что клад был обнаружен еще в 2014 году, однако о своей находке приятели рассказали спустя пять лет. Они признались, что попросту не смогли сразу определить ценность найденных монет, для чего направили их специалисту, которому потребовалось четыре года, чтобы провести экспертизу.

В своем заключении Доминик Дюссо, который проводил оценку клада, отметил, что хозяином клада скорее всего был купец, который много путешествовал. На эту версию указывает тот факт, что среди монет встречаются деньги почти всех крупных городов Франции XIII века. Дюссо также считает, что хозяин сокровищ припрятал свои сбережения, чтобы избежать уплаты налогов. Подсчитать стоимость клада в настоящее время проблематично, так как цена монеты зависит от спроса на нее и того, насколько редко она встречается.

"Некоторые монеты оцениваются в €100, но во Франции всего 5 тыс. коллекционеров средневековых монет. Если вы разместите 14 тыс. монет на рынке, вы рискуете снизить цены ", - полагает Дюссо.