Памфилова: в связи с избирательной кампанией возбуждено 11 уголовных дел

"Возбуждено 11 уголовных дел. За сутки (8 сентября) - два. В Москве - четыре, в Республике Тыва - одно, в Новосибирской области - одно, Камчатский край - одно, Республика Татарстан - одно, Краснодарский край - два, в Курганской области - одно", - сказа Памфилова, уточнив, что одно из дел связано с ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли члены одного из избиркомов.

По словам главы ЦИК, было вынесено 90 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Всего же в МВД поступило 3654 сообщения о возможных правонарушениях. 1915 еще находятся на рассмотрении, составлено 237 протоколов об административных правонарушениях, добавила глава ЦИК.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).