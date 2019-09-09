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Кабмин 16 сентября обсудит отзыв на законопроект о горячем питании школьников

Все заинтересованные министерства и ведомства уже подготовили ответы и замечания на инициативу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует 16 сентября рассмотреть отзыв на законопроект об обеспечении бесплатного горячего питания учеников младших классов. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Законопроект, подготовленный Неверовым и зампредом нижней палаты парламента Ириной Яровой, был направлен в кабмин перед уходом Госдумы на летние каникулы в конце июля.

"Поскольку в августе не проводились заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, соответственно, у нас была договоренность, что в сентябре, не откладывая в долгий ящик, правительством будет рассмотрен этот законопроект и предоставлен отзыв", - приводит слова Неверова пресс-служба единороссов.

Итоговый отзыв правкомиссии будет сформулирован 16 сентября, уточнил руководитель фракции. По его словам, в понедельник представители кабмина подтвердили, что все заинтересованные министерства и ведомства уже подготовили свои ответы и замечания на инициативу.

"Работа над законопроектом идет в запланированном графике, каких-либо отставаний или затягивания процесса нет", - резюмировал Неверов.

Ранее первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина отмечала, что документ предполагает финансирование горячего питания учащихся за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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