Кабмин 16 сентября обсудит отзыв на законопроект о горячем питании школьников

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует 16 сентября рассмотреть отзыв на законопроект об обеспечении бесплатного горячего питания учеников младших классов. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Законопроект, подготовленный Неверовым и зампредом нижней палаты парламента Ириной Яровой, был направлен в кабмин перед уходом Госдумы на летние каникулы в конце июля.

"Поскольку в августе не проводились заседания правкомиссии по законопроектной деятельности, соответственно, у нас была договоренность, что в сентябре, не откладывая в долгий ящик, правительством будет рассмотрен этот законопроект и предоставлен отзыв", - приводит слова Неверова пресс-служба единороссов.

Итоговый отзыв правкомиссии будет сформулирован 16 сентября, уточнил руководитель фракции. По его словам, в понедельник представители кабмина подтвердили, что все заинтересованные министерства и ведомства уже подготовили свои ответы и замечания на инициативу.

"Работа над законопроектом идет в запланированном графике, каких-либо отставаний или затягивания процесса нет", - резюмировал Неверов.

Ранее первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина отмечала, что документ предполагает финансирование горячего питания учащихся за счет субсидий регионам из федерального бюджета.