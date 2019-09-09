Медведев рассказал о своих школьных успехах по химии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций рассказал о своих школьных успехах по химии.

"Я просто вспомнил, как это выглядела в мои школьные годы, я закончил школу в 1982 году, эта таблица (Менделеева - прим. ТАСС), - рассказал премьер. - Тогда, если правильно помню, или 104, или 105 элементов было, и химию любил, и не просто любил. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии".

Медведев выразил шутливое сожаление, что не стал химиком. "Тем не менее, какие-то вещи в голове периодически возникают из того периода", - сказал глава правительства, выразив восхищение тем скачком, которые сделала химия за последние годы.