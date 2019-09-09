В Болгарии открылась выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма

СОФИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Историческая выставка, посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открылась в понедельник в Российском культурно-информационном центре в Софии. В экспозиции представлены материалы из российских музеев и архивов, которые рассказывают о том, как Красная армия освобождала страны Восточной Европы и оказывала помощь местному населению.

"В эти дни 75 лет назад болгарский народ с ликованием и радостью встречал войска Красной армии. Без единой пули, без единого выстрела шествовали советские воины по стране, имели перед собой одну цель - освободить Болгарию от нацизма", - подчеркнул посол России в Болгарии Анатолий Макаров, открывая экспозицию.

Он предложило внимательно посмотреть снимки и документы, представленные на выставке. "Это архивные, подлинные материалы без ретуши и фальши, они не врут. Все они свидетельствуют о том, что миссия Красной армии была исключительно освободительной и что именно благодаря помощи Советского Союза стало возможным создать и вооружить болгарскую армию и в конечном счете разгромить нацистов", - констатировал дипломат.

Посол с сожалением отметил, что "со времен так называемого демократического перехода события тех лет стало модно называть оккупацией". "Мне нередко попадаются статьи про самые страшные ужасы и бесчинства, которые Красная армия якобы творила с болгарским населением. Интересно, что такие громкие обвинения выдвигаются без всяких доказательств", - пояснил он.

По словам Макарова, "даже беглого взгляда на фотографии ликующего на улицах Софии народа достаточно, чтобы признать: приход Красной армии был долгожданным, спасительным". "И советских солдат, и болгарских партизан здесь встречали как освободителей, как героев. Тогда люди понимали: без решительного отпора, который дал фашизму Советский Союз, о свободном будущем не могло быть и речи. Хорошо бы и нам сегодня не забывать об этом", - заключил дипломат, пожелав гостям экспозиции мирного неба над головой.

МИД Болгарии против

Открытию выставки предшествовало скандальное заявление МИД Болгарии, который фактически призвал пересмотреть итоги Второй мировой войны, поставив под сомнение слово "освобождение". Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, болгарские дипломаты утверждали, что "штыки Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с этим заявлением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума назвала такую позицию Софии опасной тенденцией.

Возмущение заявлением болгарского МИД выразил и Координационный совет "Болгария - Россия", в который входят представители 17 авторитетных общественных организаций. Как указывается в декларации совета, "этот недипломатичный и антиисторический текст - часть риторики холодной войны, пещерного антикоммунизма и русофобии, он изолирует Болгарию от современного многополюсного мира". В документе подчеркивается, что МИД Болгарии "демонстрирует грубую подмену исторических фактов", пренебрежение к подвигу миллионов советских воинов, погибших за свободу Европы и всего мира.

В честь освобождения страны от нацизма представители Болгарской социалистической партии и общественных организаций возложили цветы к памятнику Советской армии - Освободительнице и другим воинским мемориалам.