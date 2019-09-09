Хайнань к марту 2020 года обеспечит высокие стандарты санитарии в сельской местности

ХАЙКОУ /Китай/, 9 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань к марту 2020 года намерены существенно улучшить санитарные нормы в сельской местности. Как сообщило агентство "Синьхуа", с этой целью на острове планируется модернизировать более 190 тыс. туалетов.

По данным хайнаньского управления жилья, городского и сельского строительства, такие шаги предпринимаются в соответствии с проводимой в Китае кампанией, направленной на улучшение условий жизни обычных крестьян. Эти меры затронут абсолютно все аграрные районы. В то же время, согласно официальной статистике, на текущий момент в провинции насчитывается около 170 тыс. сельских хозяйств, не имеющих современных туалетов.

Ранее информационный портал "Наньхайван" сообщал, что, благодаря правительственной программе строительства в некоторых районах острова уже появились общественные туалеты класса люкс. По его данным, такие "пятизвездные", как их называют местные жители, объекты инфраструктуры можно встретить на территории Байша-Лиского автономного уезда в центральной части Хайнаня.

В последние годы на улучшение санитарных норм в провинции выделяются миллионы долларов. Строительство мест общего пользования ведется не только в городах, но и сельской местности. Власти поставили цель: сделать туалеты как минимум "трехзвездными", то есть "адекватного качества, гигиенически чистыми и бесплатными".

По развитию подобной инфраструктуры Хайнань не отстает от других китайских провинций и даже опережает многие из них. С 2011 по 2015 годы на острове появилось более 137 тыс. общественных туалетов.