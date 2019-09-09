{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильный ветер ожидается на Камчатке

Скорость ветра достигнет 30 м/с

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порывы ветра на Камчатке будут достигать 30 м/с в понедельник и вторник. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Режим опасных ветров перемещается к северу, к Камчатке. Сегодня и завтра там будет сильный дождь и ветер до 30 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду ветер начнет утихать, порывы будут достигать 20-25 м/с, после этого начнется понижение температуры до 4 градусов мороза.

Такое ухудшение погоды на Камчатке связано с действием циклона, который регенерировал из тайфуна "Линлин", отметил метеоролог.

Теги
РоссияКамчатский край
Северный Кавказ
В Северной Осетии 1760 семей получили выплаты регионального материнского капитала
В 2020 году 50 тыс. рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок родились в 2013 году
Читать полностью