Сильный ветер ожидается на Камчатке

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порывы ветра на Камчатке будут достигать 30 м/с в понедельник и вторник. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Режим опасных ветров перемещается к северу, к Камчатке. Сегодня и завтра там будет сильный дождь и ветер до 30 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду ветер начнет утихать, порывы будут достигать 20-25 м/с, после этого начнется понижение температуры до 4 градусов мороза.

Такое ухудшение погоды на Камчатке связано с действием циклона, который регенерировал из тайфуна "Линлин", отметил метеоролог.